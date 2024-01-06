Остання блокада кордону польськими фермерами тривала всього два дні

Польські фермери завершили блокування кордону на пункті пропуску «Медика – Шегині» та розблокували його. Перед цим уряд Польщі підписав із пікетувальниками угоду про порозуміння.

Як повідомили у Держприкордонслужбі пізно ввечері в суботу, 6 січня, за інформацією від Прикордонної варти Польщі о 21:00 за київським часом акція протесту перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» завершилася.

«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі», – повідомили у Держприкордонслужбі.

В установі додали, що зараз на вʼїзд в Україну перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» очікують 650 вантажівок. Прикордонники просять водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хул повідомила, що буде створено робочу групу з напрацювання змін до законодавства, які відповідатимуть вимогам фермерів. На цей час протест на кордоні буде призупинений.

«Лідер "Ошуканого села", що діє від імені фермерів, каже, що з підписанням угоди протест на прикордонному переході "Медика" призупиняється на час, необхідний для юридичних змін», – наголосила воєвода.

У підписаній фермерами, міністерством сільського господарства та Підкарпатським воєводством угоді зазначено, що міністр сільського господарства і розвитку села приймає до виконання всі три вимоги фермерів: дотації на кукурудзу в розмірі 1 млрд злотих, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих і збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Нагадаємо, поляки почали блокувати пункт пропуску «Шегині – Медика» із 23 листопада. Він став четвертим заблокованим пунктом пропуску на польсько-українському кордоні. 24 грудня польські фермери вже призупиняли блокування перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», рух вантажівок тоді було відновлено. Однак з 4 січня блокада знову відновилась.

Удень 6 січня міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та фермери-страйкарі з руху «Ошукане село» підписали угоду щодо припинення блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів, серед яких субсидії на кукурудзу, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.