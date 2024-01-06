Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський та фермери-страйкарі з руху «Ошукане село» підписали угоду щодо припинення блокування пункту перетину кордону з Україною «Медика – Шегині». Про це 6 січня повідомляє Polsat News.

Міністр пообіцяв задовольнити всі вимоги фермерів, серед яких субсидії на кукурудзу, збільшення кредитування на 2,5 млрд злотих та збереження розміру сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

Згідно з угодою, блокування пункту пропуску в Медиці має бути призупинено. Дата призупинення блокади та його терміни наразі не вказуються.

Нагадаємо, 24 грудня польські фермери вже призупиняли блокування перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», рух вантажівок тоді було відновлено. Однак з 4 січня блокада все ж відновилась.

Поляки почали блокувати пункт пропуску «Шегині – Медика» із 23 листопада. Він став четвертим заблокованим пунктом пропуску на польсько-українському кордоні.