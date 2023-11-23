Польські страйкарі заблокували четвертий пункт пропуску

Близько 10:30 ранку у четвер, 23 листопада, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок на дорозі перед пунктом пропуску «Медика – Шегині», повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За інформацією, яку надали польські прикордонники, на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок. Блокування руху може тривати до 26 листопада. Водночас страйкарі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

«Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон», – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, протести тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», вимагаючи заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року.

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.