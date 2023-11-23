Через протести польських перевізників на кордоні утворилися багатокілометрові черги

Уночі на четвер, 23 листопада, у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова – Краківець» помер ще один український водій. Це вже другий трагічний випадок на польсько-українському кордоні від початку блокади руху польськими перевізниками.

«Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці. Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є», – розповів 23 листопада в ефірі «Суспільного» віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За словами Баліна, у померлого водія машина на харківських номерах. Він також зазначив, що знає ім'я водія, але не назвав його.

Раніше, 11 листопада, перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» помер український водій, який очікував на перетин кордону.

Протести тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», вимагаючи заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Через блокування на кордоні утворилися кілометрові черги з сотень вантажівок. Згодом стало відомо, що страйкарі отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року.

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.