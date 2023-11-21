Акцію повторюватимуть, поки ситуація на кордоні не зміниться

У вівторок, 21 листопада, громадська організація «Міжнародні автомобільні перевізники України» провела попереджувальну акцію на українсько-польському кордоні біля міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова» на Львівщині. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі. Учасники акції не заважають роботі пункту пропуску.

До мітингу доєднались перевізники, водії із вантажним транспортом. За словами учасників акції, їх обурюють дії польських колег.

«Наші водії є заблокованими, живуть в автомобілях без жодних умов. Все відбувається тому, що невеличка групка терористів, інакше я їх не назву, заблокували три кордони. Чому терористи? Тому що вони взяли фактично в заручники всіх наших водіїв. Ми також впевнені, що це розвʼязаний другий фронт Росією і підтримується партією "Конфедерація". Це польська партія, яка є проросійська», – розповів голова громадської організації «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич.

Організатори акції наголошують, що через військову агресію Росії всі опинилися у складній ситуації і треба разом вирішувати проблеми. Українці вдячні полякам за допомогу в цей складний час, але війна не завершена, тому країни і надалі мають працювати разом. На думку українських перевізників, ситуація, яка виникла, несе непомірну шкоду економікам обох країн, тому вони закликають польських колег не боротися один з одним, а об’єднатись, щоб підтримувати продовольчу безпеку світу. Однак тепер Україна заблокована зі сходу Росією, а із заходу – польськими перевізниками.

Один із українських перевізників розповідає, що у черзі простояв шість днів. Чоловік зазначає, що польські пікетувальники не пропускають вантажівки із небезпечним вантажем та продуктами. Ситуацію дещо змінив візит української делегації, після нього такі машини стали пропускати.

«Ми стоїмо на парковках, а між нами стоять машини, які перевозять дуже небезпечні вантажі. Якщо станеться витікання чи ще щось, то можна отруїтися. Також з бананами машини стоять, з рибою, мʼясом, а в них є термін доставки», – говорить водій вантажівки Любомир.

Автомобілісти запевняють, що наразі не планують блокувати рух авто і не перешкоджатимуть роботі пункту пропуску, адже розуміють, наскільки стратегічно вважливими є їхня робота. Такі акції планують проводити і надалі, якщо не буде результату.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували рух для українських вантажівок у трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Українським далекобійникам доводиться чекати на в’їзд до країни до десяти днів. Більше трьох тисяч вантажівок стоїть на польському прикордонні. Один водій помер у черзі. Серед вимог протестувальників — знову запровадити дозвільну систему для українських перевізників у країнах ЄС, заборонити перевезення всередині Євросоюзу. Страйкарі з Польщі хочуть отримати окремий коридор на пунктах пропуску для своїх вантажівок, що виїжджають з України та доступ до системи «Шлях».