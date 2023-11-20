У понеділок, 20 листопада, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто й для чого блокує кордон Польщі з Україною.

Рівно два тижні, як кордон між Польщею і Україною перетворився на лінію зіткнення. На ній навіть із супутника можна помітити скупчення великої техніки, а ще там помирають люди. Нещодавно 54-річний водій з України помер у нескінченній черзі на пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин» після п’ятиденного чекання на кордоні. Чекання українських далекобійників на в’їзд до країни триває до десяти днів. Більше трьох тисяч вантажівок сьогодні стоїть на польському прикордонні.

Рух вантажів заблоковано на ключових пунктах пропуску «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед вимог протестувальників — знову запровадити дозвільну систему для українських перевізників у країнах ЄС, а ще заборонити здійснювати перевезення всередині Євросоюзу. Другий пункт можна трактувати як цілком «драконівський». А ще страйкарі з Польщі хочуть отримати окремий коридор на пунктах пропуску для своїх вантажівок, що виїжджають з України, а також доступ до системи «Шлях».

Компромісу на горизонті поки що не видно. І навіть сам горизонт заступили собою нагромаджені фури на узбіччях прикордонних трас. Польська влада реагує на кризу вкрай мляво. Президент Анджей Дуда сьогодні зайнятий розбірками з опозицією, яка несподівано перемогла на виборах. Тепер Дуда намагається не допустити створення опозиційного уряду, а його минулорічне братання із Зеленським і українцями вже починає здаватися химерним сном. Ми ж не забули, що зовсім недавно обидва президенти заявляли, що в майбутньому кордону між Польщею і Україною «фактично не буде», що добрим сусідам не потрібен паркан поміж собою.

Тепер ніхто не знає, коли ж настане оте майбутнє без кордонів. Наразі ці кордони і стіни лише міцніють, черги на них стають довшими, а емоції розпалюються і в тих чергах вже й до бійки недалеко. Раніше блокувальники обіцяли не перешкоджати руху фур з гуманітарною та важливим вантажем. Однак, як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польські перевізники не пропускають через кордон гуманітарну допомогу для України та цистерни з паливом.

І хоч організатори блокади стверджують, що їхня акція без політики, що вона суто економічна, але це не так. Протести активно і відкрито підтримує антиукраїнська та антиєвропейська партія «Конфедерація», яка до виборів нагнітала проблему українських біженців і навіть виставляла рахунки Україні за польську допомогу. Серед представників «Конфедерації» – 41-річний Рафал Меклер з Любліна. Він уже десять років має бізнес у сфері міжнародних перевезень, а тепер нарікає, що через війну повністю втратив ринок в Росії і Казахстані. У своїх заявах Меклер також маніпулює тезами про український націоналізм та «навалу» біженців у Польщі.

Ось такі маргінали сьогодні розхитують ковчег дружби між Польщею і Україною. Вони заявляють, що готові блокувати кордон аж до кінця року. Наш уряд вже готується до тривалої кризи, адже на кордоні почав діяти штаб допомоги українським водіям. Його завдання – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Тим часом блокада з Польщі може поширитися на Словаччину і Угорщину. Отож за майбутнє без кордонів між Україною і рештою Європи ще доведеться поборотися.