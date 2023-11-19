Ключове завдання штабу забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило на кордоні України та Польщі штаб допомоги українським водіям. Про це повідомила прес-служба відомства у неділю, 19 листопада.

«Його ключова задача – забезпечити наших людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. За кожним з трьох пунктів перетину кордону закріплений координатор, який збирає потреби та перебуває на постійному звʼязку з водіями. Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки», – ідеться в повідомленні.

Міністерство нагадує, що українські водії понад 10 днів залишаються заблокованими на польському кордоні. У бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, Рави-Руської – понад 10 кілометрів, Краківця – понад 16 кілометрів.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». 17 листопада організатори блокування кордону заявили, що планують перекрити останній відкритий для проїзду вантажівок пункт перетину «Медика – Шегині».

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.