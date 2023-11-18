На кордоні з Польщею скупчилось майже 3 тис. вантажівок

Через блокаду польськими перевізниками польсько-українського кордону, у пунктах пропуску скупчились 2,8 тис. вантажівок. Про це у суботу, 18 листопада, в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Станом на ранок у чергах близько 2 800 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне збільшення навіть у порівнянні з попереднім днем. Найбільше в пункті пропуску “Краківець”, десь 1 200 вантажівок, у “Ягодин” – 1 100 і навпроти “Рава-Руської” – 500», – розповів Андрій Демченко.

За словами Андрія Демченка, ці три напрямки фактично заблоковані, тому через кордон пропускають лише по кілька вантажівок на годину. Перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок й на інших пунктах пропуску. Зокрема у «Шегинях», де перебувають близько 1 200 вантажівок.

Також речник ДПСУ зазначив, що легкові авто можуть вільно перетинати кордон – для них рух не блокують.

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин».

Польські підприємці скаржаться, зокрема, на недобросовісну конкуренцію з українського боку та тривале очікування вантажівок на в’їзд до Польщі.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція протесту зареєстрована до 3 січня.

У четвер, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував кордон з Україною за словацького боку. Таким чином союз далекобійників хотів висловити підтримку польським перевізникам, які протестують на кордоні.