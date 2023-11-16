Акція протесту тривала одну годину

У четвер, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував кордон з Україною за словацького боку. Таким чином союз далекобійників хоче висловити підтримку польським перевізникам, які кілька днів протестують на кордоні, повідомило словацьке видання Teraz.

Блокада кордону розпочалася о 13:00 16 листопада у пропускному пункті «Вишнє – Німецькє» зі словацького боку. Зазначимо, КПП є одним із двох автомобільних пропускних пунктів, які сполучають Україну та Словаччину.

Далекобійники перекрили дорогу до переїзду легковими автомобілями. В акції протесту також беруть участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною в Польщі.

«Ми закрили кордон на годину як попередження. Наша мета – підтримати наших польських колег, а також усіх перевізників всередині ЄС. Ми будемо просити Єврокомісію негайно запровадити дозволи на перевезення українського транспорту, тому що європейські компанії занепадають духом і не можуть змагатися з ними», – повідомив президент UNAS Станіслав Скала.

За даними далекобійників, союз не погоджується з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Словацькі автоперевізники пригрозили повністю перекрити кордон, якщо Брюссель не врегулює ситуацію.

Відповідне звернення UNAS адресував Євросоюзу, повідомили у прес-службі Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Польщі. Документ зі зверненням підписали словацький UNAS та польський KOPIPT.

Звернення до Євросоюзу про відновлення дозволів на в'їзд українських автоперевізників до ЄС

Акція протесту тривала одну годину, до 14:00. Після цього вантажний рух на кордоні відновився. Наразі на КПП «Вишнє – Німецькє», який розташований поблизу Ужгорода, середня завантаженість авто.