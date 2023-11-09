Черги вантажівок розтягнулися на десятки кілометрів

На четвертий день протесту польських перевізників на кордоні з Україною утворилася 35-кілометрова черга вантажівок. Автомобілі простоюють кілька днів.

«Кілька сотень вантажівок застрягли в Дорогуську, Гребенному та Медиці. Вони очікують на відправлення впродовж кількох днів. У Гребенному приблизний час – 137 годин. У середу було 90 годин і 900 вантажівок», – повідомляє RMF.

Також сайт зазначає, що на переїзді у Дорогуську водіям доводиться чекати 39 годин, а часом й значно довше. У Медиці перетин кордону займає 65 годин. На розмитнення чекає близько тисячі фур. Черга з автомобілів – 35 кілометрів, яка доходить до міста Сколошева, що вже в Ярославському повіті.

Синьою лінією позначена черги вантажівок, яка розтягнулася на десятки кілометрів

«Машини стоять в правій смузі скраю дороги. Схожа ситуація на національній дорозі 28 від Перемишля до Медики. Автомобілі, які очікують на перетин кордону, паркуються вже у самому Перемишлі», – пише RMF.

Великі черги вантажівок на українсько-польському кордоні спричинені блокуванням протестуючими польськими перевізниками, які хочуть відновити дозволи для українських компаній. Протест перевізників триває з понеділка, 6 листопада.

Протестувальники пропускають лише автобуси та транспорт з продовольством, гуманітарною допомогою та пальним. Всі інші види перевезень – одну вантажівку на годину.

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку; відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Також вимагають відключили польські автомобілі та автомобілі з Євросоюзу зі системи еЧерга з української сторони. Акція протесту зареєстрована до 3 січня. Організатори попереджають, що також можуть перекрити під’їзні шляхи до пунктів пропуску.