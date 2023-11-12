Перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин» 11 листопада помер український водій, який очікував на перетин кордону. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

« ... у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" помер український водій, що планував перетнути кордон», – зазначив Деркач.

Чоловік помер на парковці біля міста Хелм. Деркач додав, що 54-річний чоловік приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону.

«Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною в Гребенному, Дорогуську та Корчовій.

Учасники блокади вимагають запровадження комерційних дозволів для українських перевізників та скорочення їхньої кількості до рівня, що існував до російського вторгнення в Україну.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.