Під час візиту представників Мінінфраструктури поляки пропустили більше вантажівок, ніж зазвичай

Польські перевізники, які з 6 листопада блокують кордон та протестують проти пом’якшень умов українського експорту, не пропускають через кордон гуманітарну допомогу для України та цистерни з паливом. Блокування гуманітарки та продукції стратегічного значення відбувається попри обіцянки страйкарів не зупиняти такі вантажі, повідомив у неділю, 19 листопада, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

За його словами, заяви щодо пропуску гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів не є правдивими. Вантажівки з гуманітаркою та паливом продовжують стояти в чергах, як і транспорт з українським збіжжям.

«Очевидно, що заяви про пропуск гуманітарної допомоги і небезпечних вантажів теж не відповідають дійсності. Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять в чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з Міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів», – повідомив Сергій Деркач.

За його словами, станом на 19 листопада, на пунктах пропуску майже 3000 вантажівок:

1200 авто – на КПП «Краківець – Корчова»;

500 – на КПП «Рава-Руська – Гребенне»;

понад 120 вантажівок – на КПП «Дорогуськ – Ягодин».

«На цих двох пунктах пропуску (Корчова та Гребенне) було загалом не більше 15 протестувальників. Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках», – заявив Сергій Деркач.

Заступник міністра інфраструктури додав, що міністерство щодня працює над розблокуванням кордону. Він додав, що під час візиту Мінінфраструктури поляки пропустили більше транспортних засобів, ніж зазвичай під час протестів.

Зазначимо, Україна та Польща готуютьпозови проти страйкарів, які стосуватимуться відшкодувань збитків за простій вантажівок. Зокрема, позови готують як українські перевізники, так і польські юристи. У понеділок, 20 листопада, українська АсМАП отримає інформацію про те, хто давав дозвіл на блокування кордону та на яких підставах.