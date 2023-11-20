Позови готують як українські перевізники, так і польські юристи

Україна та Польща будуть позиватися проти польських протестувальників, які заблокували пропускні пункти на кордоні з Україною. Позов стосуватиметься відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні, повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін в ефірі телемарафону.

«Ситуація фактично критична, і на сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання. Перше завдання – якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання – з’ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами», – повідомив Володимир Балін.

За його словами, позови з боку країн будуть подані найближчим часом. Зокрема, позови готують як українські перевізники, так і польські юристи. У понеділок, 20 листопада, АсМАП отримає інформацію про те, хто давав дозвіл на блокування кордону та на яких підставах.

Зазначимо, внаслідок страйків польських перевізників на українсько-польському кордоні скупчилися близько 2800 вантажівок. На пунктах пропуску «Краківець», «Ягодин» та «Рава-Руська» практично заблоковані кордони – водночас легкові авто можуть вільно перетинати кордон.