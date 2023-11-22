Раніше дозвіл на протести був чинним до 3 січня 2023 року

Польські далекобійники, які блокують кордон з Україною на кількох пунктах пропуску, отримали дозвіл на протести до лютого 2024 року. Про це повідомив голова люблінського осередку ультраправої партії «Конфедерація» та організатор протестів на кордоні Рафал Меклер у середу, 22 листопада.

За його словами, протестувальники подали заявку щодо продовження тривалості протестів на кордоні та блокування вантажівок з експортом та імпортом. Відповідний дозвіл про подальші протести далекобійники отримали без додаткових застережень з боку влади. Раніше дозвіл на протест був чинний до 3 січня 2024 року.

«Ми подали ще одну заяву. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень», – заявив Рафал Меклер.

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До слова, «Конфедерація» є антиєвропейською партією, яка часто виголошує антиукраїнські заяви, медійно бореться проти українських біженців, і водночас заявляє, що акція протесту на кордоні є суто економічною та не має політичного контексту. Раніше ZAXID.NET розповів, які сили стоять за діяльністю польської маргінальної політичної сили та розхитують польсько-українські відносини.

Зазначимо, наразі протести польських перевізників тривають у трьох автомобільних пропускних пунктах на кордоні України та Польщі:

«Ягодин – Дорогуськ»;

«Краківець – Корчова»;

«Рава-Руська – Гребенне».

На КПП стоять приблизно 3000 вантажних автомобілів з українським збіжжям та іншою агропродукцією. Окрім того, на кордоні стоять вантажівки з паливом та гуманітарною допомогою, які не пропускають протестувальники з польського боку.

Протести тривають з 6 листопада 2023 року, коли польські перевізники вийшли аби висловити протест пом’якшенню ввезення українських товарів до ЄС. Протести поляків підтримали словацькі перевізники, які влаштували одногодинне перекриття КПП на кордоні з Ужгородом. Згодом агенція Bloomberg повідомила, що до протестів перевізників доєднаються польські фермери – приблизно сотня людей проведе триденний мітинг, який почнеться 23 листопада.

Словацькі далекобійники погрожували повністю перекрити кордон, якщо Євросоюз не врегулює ситуацію із видачею дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а згодом, 21 листопада, перекрили кордон на невизначений термін у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».

У відповідь на дії поляків українські перевізники влаштували попереджувальну акцію поблизу Краківця, яка не перешкоджає проїзду транспорту через кордон. Мета цієї акції – переконати польських перевізників, що їхнє блокування кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі.

Тим часом Україна та Польща готують судові позови щодо страйкарів – вони стосуватимуться відшкодування збитків, завданих блокуванням ККП на кордоні. 22 листопада Україна на рівні Верховної Ради звернулася до Польщі щодо розблокування кордону для подальшої економічної та дипломатичної співпраці.