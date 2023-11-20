Група польських фермерів планує приєднатися до страйку перевізників на кордоні з Україною. Про це 20 листопада повідомила агенція Bloomberg.

За словами журналістів, близько 100 фермерів з асоціації «Зраджене село» планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску «Шегині – Медика» в четвер, 23 листопада.

«Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним», – повідомив журналістам Лукаш Мартин, один іх організаторів акції.

Нагадаємо, у понеділок, 6 листопада, польські перевізники почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Польські підприємці скаржаться, зокрема, на недобросовісну конкуренцію з українського боку та тривале очікування вантажівок на в’їзд до Польщі.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновити видачу дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція протесту зареєстрована до 3 січня.

У четвер, 16 листопада, Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заблокував кордон з Україною за словацького боку. Таким чином союз далекобійників хотів висловити підтримку польським перевізникам, які протестують на кордоні.

Наразі Україна та Польща готують позови проти страйкарів, які стосуватимуться відшкодувань збитків за простій вантажівок. Зокрема, позови готують як українські перевізники, так і польські юристи.