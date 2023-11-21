Наразі на КПП стоїть 1351 вантажівка

З боку Словаччини місцеві перевізники розпочали блокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє – Нємецьке». Минулого тижня словацькі перевізники вперше заблокували кордон на підтримку польських далекобійників. Інформацію про блокування кордону підтвердили і у прес-службі ДПСУ.

Про перекриття кордону на КПП повідомив «Українській правді» у вівторок, 21 листопада, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Пункт пропуску, розташований поблизу Ужгорода, не може пропускати вантажівки через блокування зі словацької сторони.

«За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску “Вишнє – Нємецьке”, суміжному з українським пунктом пропуску “Ужгород”», – повідомив Андрій Демченко.

За його словами, блокування КПП ініціювала Спілка перевізників Словаччини, UNAS, яка минулого тижня вперше ініціювала перекриття кордону з Україною та здійснила короткотривале блокування 16 листопада на підтримку польських перевізників.

Хоч раніше словацькі перевізники повідомляли, скільки триватиме перекриття КПП, цього разу інформації про тривалість блокування кордону невідома. Зазначимо, раніше словацькі далекобійники погрожували повністю перекрити кордон, якщо Євросоюз не врегулює ситуацію із видачею дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Андрій Демченко додав, що наразі українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Станом на 15:00 21 листопада, на КПП «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» стоїть 300 вантажних авто. Водночас легкові авто можуть перетнути кордон зі Словаччиною – швидкість оформлення легкових автівок становить 70 машин на годину.

Нагадаємо, що словацькі перевізники спільно з поляками засудили рішення Європейського Союзу надати українським далекобійникам спрощені умови на в’їзд. За даними перевізників, союз не погоджується з розпорядженням Єврокомісії, яка скасувала видачу дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Словацькі автоперевізники пригрозили повністю перекрити кордон, якщо Брюссель не врегулює ситуацію.

Відповідне звернення UNAS адресував Євросоюзу, повідомили у прес-службі Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту Польщі. Документ зі зверненням підписали словацький UNAS та польський KOPIPT.