Верховна Рада звернулась до польського парламенту щодо блокування кордонів
Депутати запропонували надалі продовжувати дипломатичну та економічну співпрацю країн
Верховна Рада України звернулася до новосформованих Сейму та Сенату Польщі щодо блокування українських кордонів польськими перевізниками. У постанові, ухваленій депутатами Верховної Ради у середу, 22 листопада, пропонується продовжувати співпрацю між країнами.
Постанову №10243 підтримали 284 нардепи на пленарному засіданні. У постанові Україна пропоную продовжувати співпрацю між Польщею та порушує питання блокування кордонів польськими перевізниками, яке триває з 6 листопада.
«Нам надзвичайно важить добросусідство у відносинах України та Польщі в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної ситуації в нашій країні, спричиненої знищенням або пошкодженням значної частини промислового потенціалу України внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, складною ситуацією у сферах енергетики, машинобудування, переробної промисловості. На жаль, за таких надзвичайно несприятливих умов ситуація для України значно ускладнилась останніми днями внаслідок початку блокування пунктів пропуску через українсько-польський кордон», – йдеться у пояснювальній записці до постанови.
У зверненні депутати підкреслили, що блокування руху товарів через кордон України та Польще призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в Україні, і так підірваної російським повномасштабним вторгненням. У постанові підкреслюється надзвичайно важливу роль експорту та імпорту з Польщею в забезпеченні життєдіяльності української економіки.
«За таких обставин, необхідно невідкладно знайти шляхи виходу із ситуації, що склалася на україно-польському кордоні. Сподіваємося, що схвалення Звернення Верховної Ради до новообраних Сейму і Сенату Республіки Польща сприятиме тому, що обране на нещодавніх виборах нове скликання Сейму і Сенату Республіки Польща буде не менш відкритим до спільної продуктивної співпраці, заснованої на взаємній довірі та повазі на користь польського та українського народів», – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, 21 листопада українські перевізники організували попереджувальну акцію на кордоні з Польщею, поблизу Краківця. За словами учасників акції, їх обурюють дії польських колег, які перекрили кордони та вимагають повернення видачі дозволів на в’їзд українських перевізників до ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.