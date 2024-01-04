польські фермери у четвер, 4 січня, відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика»

Польсько-український кордон у найближчій перспективі не буде відкрито для українських товарів, а сама існуюча заборона на експорт є безстроковою. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський у четвер, 4 січня.

«Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове доки його не знімуть», – заявив міністр, якого цитують у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі в мережі «Х».

«Ми хочемо допомагати Україні, але потрібні правила щодо квот і перехідних періодів. Це дискусії не лише між Польщею та Україною, але й за участі ЄС. Нам потрібно зберегти ембарго, поки ми не домовимося про умови його заміни. Я думаю, що хорошим рішенням було б запровадити ліцензування перевезень, використовуючи при цьому транзитні маршрути за межами Польщі», – сказав очільник аграрного міністерства Польщі.

Міністр наголосив на важливості переговорів з учасниками мітингів на кордоні з Україною для напрацювання найкращих рішень. Секерський зазначив, що вимоги протестувальників підтримує, втім, за його словами, вони повинні бути адаптовані до чинного законодавства в Польщі, у тому числі законодавства Європейського Союзу.

За його словами уряд готовий піти на зустріч вимогам фермерів, однак юридичне санкціонування усіх вимог потребуватиме певного часу.

У грудні 2023 року міністр сільського господарства в уряді Дональда Туска в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna заявив, що «відкриття європейського ринку для сільськогосподарської продукції з України може в майбутньому повністю дестабілізувати не тільки внутрішній ринок [Польщі], але й європейський».

Він також додав, що така ситуація потребує регулювання за допомогою нормативних актів на рівні ЄС. Окрім того, зі слів Сєкєрского, Польща може скористатися ситуацією напливу дешевшої сировини з України, розвиваючи переробку і будучи посередником у торгівлі.

Україна на офіційному рівні наразі ніяк не відреагувала на заяви польського урядовця.

Як інформував ZAXID.NET, польські фермери у четвер, 4 січня, відновили блокування пункту пропуску «Шегині-Медика». Серед їхніх основних вимог – надання польським урядом дотацій на кукурудзу або збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

Напередодні, 3 січня, заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак заявив, що Польща планує прийняти всі три вимоги від фермерів і реалізувати їх.