Посол України у Польщі Василь Зварич повідомив, що офіційний Київ не звертався до Варшави щодо повернення українських чоловіків призовного віку. Про це він сказав в інтерв'ю TVN24, опублікованому у суботу, 27 квітня.

За словами посла, наразі в Україні хочуть перевірити, яка кількість чоловіків призовного віку перебуває за кордоном.

«Тому в нас діє новий акт про мобілізацію, який передбачає, що протягом 60 днів після набрання чинності кожна особа призовного віку має з’явитися та звірити свої дані у ТЦК», – сказав Зварич.

На запитання, чи потрібна Україні допомога у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи, посол відповів, що наразі Київ не звертався з таким проханням до польської сторони.

«Зачекаймо. Думаю, все пройде нормально, без паніки», – сказав посол.

У відповідь на те, що в Берліні дозволять українським чоловікам призовного віку і далі перебувати в Німеччині з недійсними паспортами, дипломат зазначив, що «це суверенне рішення кожної країни, як поводитися з громадянами інших країн».

«Ми не можемо нічого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться», – сказав він.

Він підкреслив, що оцінки щодо кількості українських чоловіків призовного віку у Польщі на цей момент «дуже приблизні».

«За нашими оцінками, тільки в Польщі є десятки тисяч людей призовного віку. Але ми будемо впевнені, коли цей закон буде імплементуватися, і коли кожен зможе підтвердити свої дані в пунктах збору», – сказав посол.

Як інформував ZAXID.NET, за наказом МЗС від 23 квітня українські чоловіки мобілізаційного віку не можуть більше отримати консульські послуги за кордоном.

Тепер чоловіки віком 18-60 років можуть оформити в українських консульствах лише документи для повернення в Україну. Коли набуде чинності новий закон про мобілізацію українське МЗС обіцяє оприлюднити інструкції, які дозволять українцям знову користуватись консульськими послугами.

25 квітня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не відкидає можливої допомоги польської влади у поверненні в Україну чоловіків призовного віку. Однак наразі йдеться лише про тих чоловіків, яким не продовжать право перебування у Польщі.