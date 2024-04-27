Момент влучаня по НПЗ потрапив на відео очевидців

Російський нафтопереробний завод у Словʼянську-на-Кубані (Краснодарський край), який 27 квітня атакували безпілотники, частково призупинив свою роботу. Про це заявив директор з комплексної безпеки групи компаній Словʼянськ ЕКО Едуард Труднєв, якого цитує пропагандистське видання ТАСС.

За словами Труднєва, десять безпілотників «прилетіли саме на завод» і спричинили велику пожежу. Крім цього, він припускає, що можуть бути приховані пошкодження. Через це НПЗ «змушений припинити деякі операції».

Зазначимо, що у ніч на суботу у соцмережах з’явились відео вибухів у Краснодарському краї. Російські пабліки писали про удари по НПЗ в регіоні та ряду інших об'єктів.

На ранок у міноборони Росії заявили про масовану атаку дронів по Краснодарському краю. Там відзвітували, що сили ППО нібито збили 66 «українських дронів» над територією Краснодарського краю, а також ще два БПЛА над окупованим Кримом.

Окрім нафтопереробного заводу вночі було уражено військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю. На аеродромі в станиці Кущевська сьогодні було знищено склад з «керованими модулями планерування і корекції», які перетворюють авіабомби на баражуючий боєприпас, здатний пролетіти сімдесят кілометрів.

За даними низки українських ЗМІ, за атаками дронів стояла Служба безпеки України. Утім, в атаці на військовий аеродром СБУ підтримала Сили оборони і діяла спільно з ними. Варто зазначити, що Ільський та Слов’янський нафтопереробні заводи вже були атаковані українськими захисниками раніше.

«Там розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ. Окрім того, БПЛА СБУ ударили по ректифікаційних та атмосферних колонах Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів», – інформують джерела «РБК Україна».