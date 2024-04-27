Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Захід виділяє надто багато коштів Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю одній із громадських радіостанцій поскаржився, що Захід виділяє надто багато коштів Україні, через що страждає європейський середній клас. Про це угорський політик сказав у п'ятницю, 26 квітня, повідомляє Telex.

«Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні», – заявив Орбан.

Крім того, прем'єр наголосив, мовляв, наразі для його країни важливим є питання про те, чи вдасться Будапешту залишитися осторонь війни в Україні. Бо, з його слів, «доки в країні існує національно налаштований уряд, Угорщина не братиме участі у війні».

Орбан висловив думку, що один з етапів російсько-українських відносин завершився. Втім, тепер до нього вступає НАТО, заявляє він.

«Ми дійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість введення військ в Україну, що відкрило нову сторінку у війні», – наголосив Орбан.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Угорщина зайняла сумнівну позицію. Хоча 24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії, однак відразу заявив, що жодного залучення Угорщини до війни чи жодної військової допомоги Україні не буде. Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України.

Проте весь цей час Будапешт активно виступав проти надання Києву військової допомоги і намагався блокувати санкції проти РФ. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з РФ». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.