Три країни-члени ЄС виступили проти плану глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Про це 14 березня повідомило видання Politico.

Один з європейських чиновників у коментарі журналістам заявив, що Мальта, Люксембург і Угорщина на зустрічі послів 27 країн ЄС висловили сумніви щодо використання доходу від російських активів на закупівлю боєприпасів для України. Видання зазначає, що це відбувається на тлі чуток про те, що пропозицію про заморожування активів буде представлено ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

За словами представників Мальти, Люксембурга і Угорщини, бажання фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів зброї України, що скорочуються, ускладнило переговори, оскільки було досягнуто спільної згоди, що вони мають піти на відновлення.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. 28 лютого Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюзу слід розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі озброєння для України.

В середньому, за різними оцінками, в ЄС залишилось замороженими російських активів на близько 200 млрд доларів. Видання Financail Times писало, що Україна може отримати перші прибутки із заморожених активів Росії в ЄС у липні.