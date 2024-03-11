Дональд Трамп і Віктор Орбан зустрілися в США

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, план припинення війни від Дональда Трампа, про який екс-президент США неодноразово згадував, полягає в тому, що у разі перемоги на виборах він «не дасть жодної копійки на українсько-російську війну». Про це Орбан розповів в інтерв’ю угорському телебаченню після зустрічі Орбана з Трампом у США.

Орбан заявив, що сьогодні американський уряд, керівництво Європейського Союзу, а також лідери найбільших європейських держав є «провоєнними». Натомість, за його словами, Дональд Трамп, як і Угорщина, виступають за «мир».

Очільник угорського уряду каже, що Трамп у разі перемоги «не дасть ні копійки на війну».

«Якщо Америка не дасть грошей, самі європейці не зможуть профінансувати цю війну, і тоді війна закінчиться», – заявив Орбан.

Нагадаємо, 8 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з майбутнім кандидатом на президентських виборах США Дональдом Трампом та попросив його повернути мир.

Нагадаємо, колишній американський президент Дональд Трамп стверджував, що зможе «врегулювати війну в Україні за 24 години». Трамп також заявляв, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб зупинити війну. Також він закликав республіканців голосувати проти законопроекту про допомогу Україні.