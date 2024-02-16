На тлі жорсткого протистояння на президентських перегонах у Сполучених Штатах шеф Кремля Владімір Путін «несподівано» вирішив долити своєї олії до американського вогню. Це сталося під час інтерв’ю, яке цього тижня російський лідер давав автору програми «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубіну. Це інтерв’ю мало стати таким собі післясловом, епілогом чи радше поясненням до попередньої двогодинної розмови з американським блогером-конспірологом Такером Карлсоном, де Путін занадто захопився розкриттям історичних (насправді псевдоісторичних) підстав реваншистської політики Кремля щодо України. Тепер же російський президент вирішив все уточнити, конкретизувати, розставити крапки над «і», дати додаткові меседжі і для внутрішньої російської, і для американської, зрештою, і для світової аудиторії.

Не маю ні найменшого наміру аналізувати всю розмову Зарубіна з Путіним, зупинюся лише на одному пункті, пов’язаному з виборчим протистоянням Джо Байдена і Дональда Трампа. Отже, інтерв’юер ставить конкретне запитання: «Для нас (росіян, – ред.) хто кращий – Байден чи Трамп?». Інтерв’юйований дає не менш конкретну відповідь: «Байден. Він людина більш досвідчена, він прогнозований, він політик старої формації. Але ми будемо працювати з будь-яким лідером США, якому висловить довіру американський народ».

Шок! Сенсація! Звісно ж, усі сподівалися, що Путін віддасть перевагу Трампові. Адже ні в кого немає сумнівів, що між двома політиками існує якась хімія, ледь не ментальний зв'язок, що Кремль пов’язує з Трампом великі надії. А Сам Трамп неодноразово компліментарно висловлювався про Путіна, називав його «другом».

Але ж ні, Путін оголошує Байдена кращим для Росії. Ба більше, він видає цілу тираду на захист чинного президента Сполучених Штатів, коли співрозмовник спробував покепкувати з глави Білого дому, використовуючи інцидент, коли Байден гепнувся головою, виходячи з гелікоптера. «Послухайте, я зустрічався з Байденом у Швейцарії, це було три роки тому. Уже й тоді говорили, що він недієздатний. Нічого подібного я не побачив. Ну так, він підглядав у свій папірець, я підглядав у свій. Нічого такого. А те, що він десь, виходячи з гелікоптера, ударився головою, ну... Хто з нас де-небудь не вдарявся головою – нехай перший кине в нього камінь», – сказав Путін.

Це що ж таке, Путін змінює свого фаворита на президентських перегонах у США? Я б радив не поспішати з таким висновком. Не варто забувати, що російський диктатор пройшов ґрунтовну школу кадебістського провокаторства, тому будь-які його висловлювання треба розглядати через оптику ймовірних намірів.

Є такий анекдот, де один галицький єврей дорікає другому: «Оце ти ж навмисно кажеш мені, що поїдеш до Кракова, щоб я подумав, що ти їдеш до Львова, а насправді ти б поїхав до Кракова». Зрозуміли до чого я веду? Пригадаймо, скільки зусиль коштувало Трампові під час його президентської каденції відмитися від іміджу «кремлівського ставленика». Так до кінця відмитися й не вдалося, досі багато хто впевнений, що без російського втручання у президентські вибори в США 2016 року Трамп не зміг би перемогти.

От і під час актуальної передвиборчої кампанії мимоволі виникає запитання: а чи не взявся Кремль знову за старе, чи не спробує гібридним чином допомогти Трампові перемогти? Чи не випустить знову свої армії тролів і хакерів, щоб атакувати американський інформаційний простір. Так, Євгєнія Прігожина, який керував «фабрикою тролів», уже немає на цьому світі, але є достатньо інших персонажів, здатних продовжити його темну справу. А от ця заява Путіна на підтримку Байдена могла бути одним з елементів оцієї гібридної допомоги «другові» Трампу. Така собі «двоходівочка» з переведенням стрілок на Байдена.

Не дарма сам Трамп втішився таким словам шефа Кремля і прийняв від нього пас. «Насправді президент Росії Путін щойно зробив мені чудовий комплімент. Він сказав, що хотів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Це комплімент», – заявив Трамп на передвиборчому мітингу своїх прихильників у Норт-Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Він навіть почав запевняти, що є значно більшим другом України, аніж його головний політичний конкурент. За його словами, допоки США перебувають під керівництвом Байдена, Путін «отримає все, що він хоче, включно з Україною». А от він, Трамп, нібито реально готовий захистити Україну.

Чи можемо ми вірити 45-му президентові США? Наразі це напрочуд складно. Справжню ціну його слів щодо турботи про Україну ми спостерігаємо останні чотири місяці. Саме через вперту позицію Трампа, його тиск на конгресменів блокується багатомільярдна військова допомога для України. Без цієї допомоги нам стає чимраз складніше стримувати ворожий натиск, без неї гинуть наші хлопці, ми втрачаємо свої території.

З іншого боку, Байден також недалеко втік від свого конкурента. Його зволікання з наданням багатоцільових винищувачів F-16, рекет далекого радіусу дії ATACMS, ударних дронів MQ-9 Reaper фактично прирекло український контрнаступ на поразку. Та й нині президент-демократ, звинувачуючи республіканців у політичних іграх, сам грається в них не менше, розмахуючи українською картою.

Можна пригадати й те, що той самий «ненависний» Трамп досить багато зробив за свого президентства для підтримання обороноздатності України та нищення потенціалу Росії. Згадаймо, що саме він розблокував постачання для нашої армії летальної зброї, включно з легендарними комплексами Javelin. Саме він віддав наказ здійснити потужній обстріл союзників Росії в Сирії. Саме він запровадив санкції проти «Північного потоку» (згодом, до речі, зняті Байденом). Саме за його каденції відбулося масштабне полювання за російськими дипломатами-шпигунами й закриття кількох консульств РФ у США. Так що, як люблять казати російські і проросійські пропагандисти, «не все так однозначно!».

А тому можна припустити, що заява Путіна насправді була навіть не «двоходівочкою», а «триходівочкою». Бо «другом Кремля» у Сполучених Штатах є не Байден і не Трамп, а хаос і невизначеність. Своїми заявами Путін хоче заплутати американців, домогтися того, щоб вони втратили політичні орієнтири. Щоб Америка стала безпомічною і не змогла протидіяти агресивним планам Кремля.