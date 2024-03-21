Через позицію Угорщини рішення Єврокомісії щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів Європейського Союзу. Про це 21 березня повідомляє Deutsche Welle з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

За його словами, серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для ЗСУ, оскільки «зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення».

У пропозиції Єврокомісії йдеться, що 90 відсотків доходів від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для ЗСУ. Однак співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців.

Другим «суперечливим питанням» саміту, за словами дипломата, стане дискусія про розширення ЄС. У грудні 2023 року лідери ЄС підтримали відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови. Для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити подані Єврокомісією переговорні рамки, які є дорожньою картою процесу вступу, і провести засідання міжурядової конференції – спеціально створеного органу, який безпосередньо вестиме переговори. Обидва ці рішення потребують одностайної підтримки всіх 27 лідерів Євросоюзу.

Однак існує висока ймовірність, що ці два рішення не буде ухвалено під час нинішнього саміту, бо« є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття перемовин з Україною та Молдовою розпочалися за бельгійського головування в ЄС».

Раніше видання Politico повідомляло, що три країни-члени ЄС виступили проти плану глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибуток, отриманий від заморожених російських активів для закупівлі зброї для України.

Нагадаємо, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України. 28 лютого Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюзу слід розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі озброєння для України.

В середньому, за різними оцінками, в ЄС залишилось замороженими російських активів на близько 200 млрд доларів. Видання Financail Times писало, що Україна може отримати перші прибутки із заморожених активів Росії в ЄС у липні.