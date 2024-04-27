Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер запевнила в подальшій підтримці України у війні з Росією

Бельгія виділить 200 млн євро для участі в німецькій ініціативі з посилення української ППО, а також передасть ракети для української протиповітряної оборони. Про це за результатами засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» заявила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає бельгійське видання RTBF.

За її словами, Бельгія «залишатиметься мобілізованою» наступними тижнями, аби підтримати Україну.

«Наше послання залишається незмінним: того дня, коли Росія припинить своє вторгнення і відмовиться від незаконно окупованих територій, конфлікт закінчиться», – заявила Людивін Дедондер.

Окрім цього, 26 квітня, прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що Брюссель надішле Україні обіцяні винищувачі F-16 уже у 2024 році. Передачу літаків профінансують із доходів від заморожених російських активів.

Додамо, що на тлі збільшення кількості російських ударів по українській енергосистемі Україна закликає союзні країни посилити систему ППО та передати, зокрема, системи Patriot. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна потребує щонайменше сім батарей Patriot і готова їх навіть позичити, аби захистити великі міста.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що для повного закриття неба над Україною необхідно 25 систем ППО Patriot. Наразі додатково надати ці ЗРК погодилась Німеччина.