Україна зможе отримати близько 50 тисяч артилерійських снарядів

Уряд Бельгії анонсував новий пакет фінансової допомоги для України. Ці гроші спрямують насамперед на закупівлю артилерійських снарядів. Про це у середу, 28 лютого, повідомив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, пише газета Lesoir.

За словами Алексардра Де Кроо, на ці гроші Україна зможе отримати близько 50 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм. Закупівля буде здійснюватись під координацією Чехії. Крім того, Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Канада та Данія також допоможуть фінансово.

Рішення виділити Україні фінансову допомогу уряд Бельгії ухвалив після візиту прем’єр-міністра до Києва, де він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

«Повідомлення президента Зеленського було чітким: ми страждаємо від великої нестачі боєприпасів. Результат – відведення ЗСУ від Авдіївки», – пояснив Александр Де Кроо.

Очікується, що снаряди прибудуть до України наприкінці березня.

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія знайшла спосіб поставити 800 тис. снарядів для України. Петр Павел пояснив, що Чехія займається пошуком військового постачання по світу, а згодом координується з країнами-партнерами НАТО для переправлення боєприпасів. Президент Чехії відзначив Данію, Нідерланди та Канаду, які забезпечили ресурси для того, щоби постачати військове обладнання до країни.