Володимир Зеленський у аеропорту в Гостомелі 24 лютого 2024 року

Президент України Володимир Зеленський у другу річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого, звернувся до українців зі зруйнованого росіянами аеропорту у Гостомелі.

Володимир Зелеленський пояснив, що звернувся до українців із аеропорту у Гостомелі, адже саме звідти росіяни планували швидко захопити Україну.

«Саме звідси мало розпочатися те саме “взяти Київ і Україну за три дні”. Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Александр Де Кроо, Прем’єр Бельгії, що головує у Європейській раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз», – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський пригадав початок повномасштабного вторгнення. Він зауважив, що у перший день великої війни мільйони українців мусили робити важкий вибір. Багато людей обрали стати на захист України.

«Це вибір, який зробили українці різного віку, різних професій, із різних регіонів. І який поєднав людей спочатку в чергах до військкомату, а далі – в одному окопі на лінії фронту. Щоб захищати країну. І всі ті, хто залишився, аби працювати в країні. Хто поїхав, хто потім повернувся», – зазначив президент України.

Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна мужньо стримує російську армію вже 730 днів.

«Народ, який вистояв у перші три дні. І не впав на четвертий. І виборов п’ятий день. А далі – місяць. А далі – шість місяців. І ось тепер – два роки. Битви за свободу. Битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях: «Великий народе великої країни», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував всім українцям та військовим за захист України. Він також відзначив світових партнерів, які допомагають стримувати російську армію.

«Неймовірно пишаюся я кожним і кожною. Я захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного й в кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась Україна наша», – зауважив Володимир Зеленський.