Дев'ять установок після перевірки одразу надійдуть до України

Нідерланди закупили у Чехії артилерійське озброєння, яке надішлють до України. Йдеться про дев’ять самохідних артилерійських установок чеського виробництва DITA, повідомили у вівторок, 27 лютого, у прес-службі Міноборони Нідерландів.

«Гаубиця DITA – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев’ять одиниць для цієї країни», – повідомили у міністерстві оборони.

Закуплені САУ стануть частиною великого замовлення Нідерландів для України. Пакет повністю складатиметься з озброєння чеського виробництва, яке постачатимуть дві компанії.

Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а також долучилися до спільної з США та Данією закупівлі сотні модернізованих бойових танків Т-72. У прес-службі Міноборони Нідерландів повідомили, що все обладнання після перевірки прямує безпосередньо до України.

Зазначимо, САУ DITA – це 155-мм установка, яка виготовляється чеським виробником та експортером Excalibur Army. САУ має модернізовану бортову систему управління та автономну надбудову. Дальність стрільби такої установки – до 39 км. Боєкомплект DITA становить 40 155-мм снарядів, що дозволяє мати високу скорострільність за участі тільки двох членів екіпажу.

Нагадаємо, 27 лютого прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що країна долучиться до чеської ініціативи із закупівлі снарядів для України. Йдеться про 800 тис. боєприпасів із третіх країн, на закупівлю яких Нідерланди виділили 100 млн євро.