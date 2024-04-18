Нідерланди можуть придбати ППО Patriot та доставити їх в Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував купити у країн, які не хочуть допомагати Україні на безоплатній основі, системи ППО Patriot, необхідні для захисту українських міст. Про це повідомило The Guardian із посиланням на виступ нідерландського прем’єр-міністра під час саміту лідерів ЄС у Брюселі у середу, 17 квітня.

«Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму. Ми можемо в них купити та можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо», – заявив Марк Рютте.

Скільки саме систем можуть придбати Нідерланди, Марк Рютте не уточнив.

Раніше, 12 квітня, Нідерланди оголосили про виділення ще одного додаткового мільярда євро на військову допомогу Україні. Ще 400 млн євро країна передасть для відновлення українських міст. Кошти виділили додатково до зобов’язань у межах двосторонньої угоди між Україною та Нідерландами. Зазначимо, загалом Нідерланди готові надати Україні 3 млрд євро на військову допомогу.

Нагадаємо, 4 квітня очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина ініціювала пошук наявних систем протиповітряної оборони Patriot для захисту України. Системи ППО шукатимуть не тільки у країн-союзників, але взагалі у всіх країнах, які мають Patriot на озброєнні. Вже 13 квітня Німеччина повідомила, що терміново передасть Україні ще одну систему Patriot.