Німеччина негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО

Німеччина, яка є лідером коаліції протиповітряного захисту України, ініціювала пошук наявних систем протиповітряної оборони Patriot для захисту нашої держави. Про відповідне рішення німецької влади повідомив у четвер, 4 квітня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише «Європейська правда».

За його словами, ця інформація прозвучала на зустрічі Ради Україна-НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Як заявив голова МЗС, Німеччина «негайно ініціює аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО».

«І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну», – заявив Кулеба у другий день роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

За його словами, під час зустрічі Ради Україна-НАТО він зосередився виключно на одній темі – постачанні систем Patriot, хоча союзники планували обговорити довгострокові зобов'язання.

«Один із дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті», – додав Кулеба.

Додамо, що раніше Дмитро Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни, а також закликав партнерів знайти відповідну політичну волю.