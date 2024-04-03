Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для України, в який протягом 5 років країни-члени зроблять внески на загальну суму 100 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовника агентства, члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди. Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе обов'язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання Києву зброї.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.