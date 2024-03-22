З 2019 року країни Альянсу почали змінювати оборонну стратегію

Країни НАТО готові до потенційного прямого воєнного зіткнення з Росією. Про це голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив 22 березня в інтерв’ю «АрміяInform».

Голова військового комітету НАТО зазначив, що в Альянсі зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки, змінили оборонну стратегію, операційне планування, реформували сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

«Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли і де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася ...Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього», – зазначив Роб Бауер.

На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

«Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо», – зазначив адмірал.

Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

«Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НАТО постійно відстежує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності», – додав Роб Бауер.

Він зазначив також, що не надто стурбований перспективами посилення загроз від Росії після «переобрання» Владіміра Путіна, тому що війна проти України ослабила Росію, а поповнення і модернізацію її війська будуть ускладнювати західні санкції.