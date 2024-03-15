Росія вже готується до наступної війни, ймовірно, йдеться про конфлікт з країнами НАТО, який може початись в у найближчі 10 років. Про це 15 березня повідомило видання Foreign Policy із посиланням на представників розвідки Естонії.

Керівники зовнішньої та військової розвідки Естонії заявили, що «через два роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вона реформує та розширює армію в очікуванні конфлікту з країнами НАТО, який може розпочатися у наступні 10 років».

За словами естонських розвідників, росіянам вдалося перевести економіку на воєнні рейки, а російські воєначальники навчилися на помилках початкових етапів війни з Україною та швидко адаптуються.

За словами генерального директора Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росіна, росіяни завжди «вирішували проблеми» за рахунок масовості війська. На його думку, реформи російської армії призведуть до створення низькотехнологічного війська радянського зразка з «великою вогневою потужністю та артилерією».

Проте естонський розвідник вважає, що війна РФ з НАТО не є неминучою, можна багато зробити для стримування Кремля, зокрема, «конкретне завдання полягає у тому, щоб зробити Україну успішною в цій війні, тому що майбутнє Європи сильно залежить від результату цієї війни».

До слова, німецьке видання Bild, із посиланням на секретний навчальний документ Бундесверу, повідомляло, що у НАТО готуються до великого нападу Росії на свій східний фланг, зокрема, на країни Балтії. Документ міноборони Німеччини свідчить, що НАТО вважає ймовірність нападу РФ реальною і готується до цього. Також документ докладно викладає один з гіпотетичних «шляхів до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.