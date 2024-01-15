У НАТО готуються до великого нападу Росії на свій східний фланг, зокрема, на країни Балтії. Про це 15 січня повідомило німецьке видання Bild із посиланням на секретний навчальний документ Бундесверу.

Документ міноборони Німеччини свідчить, що НАТО вважає ймовірність нападу РФ реальною і готується до цього. Також документ докладно викладає один з гіпотетичних «шляхів до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, а кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і початок війни влітку 2025 року.

Журналісти описують сценарій із документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО. Сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025» стартує в лютому 2024 року.

Росія запускає чергову хвилю мобілізації та призиває в армію додатково 200 тисяч осіб. Потім Кремль починає весняний наступ в Україні.

Спершу прихована, а потім все більш відкрита атака Росії на Захід починається в липні. Очікуються кібератаки та інші форми гібридної війни, головним чином у країнах Балтії.

Відбуваються зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території та в Білорусі. Загострення цієї ситуації, згідно зі сценарієм, може статися в жовтні в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград.

З грудня 2024 року, біля країн Балтії, в районі «Сувалкського коридору», відбувається штучно викликаний «прикордонний конфлікт« і «заворушення з численними жертвами».

У той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну.

У травні 2025 року НАТО ухвалює рішення про заходи стримування, а у «день Х» НАТО перекидає на східний фланг 300 тис. військових, зокрема 30 000 солдатів Бундесверу. Сценарій закінчується через 30 днів після «дня Х». Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням.