Владімір Путін хоче, щоб НАТО визнала претензії, вимоги та передбачувану сферу впливу РФ

Заяви російського президента Владіміра Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні до країн НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 2021 та на початку 2022 року − напередодні 24 лютого − про те, що Москва не має наміру нападати на Україну. Про це йдеться в новому зведенні аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW проаналізували розгорнуте інтерв'ю Путіна на російському телебаченні 17 грудня, де той погрожував Фінляндії та водночас запевняв, що РФ не має наміру воювати з країнами НАТО.

«Запевнення Путіна про його мирні наміри щодо країн НАТО виглядають порожніми в контексті погроз, які він сам та кремлівські експерти останнім часом висловлюють на адресу країн-членів НАТО», – йдеться у звіті.

Також Путін в інтерв’ю 17 грудня спробував заперечити попередження президента США Джо Байдена від 6 грудня про те, що РФ нападе на країну НАТО в майбутньому, якщо виграє війну в Україні.

Аналітики ISW вважають, що всі ці запевнення не мають жодного підґрунтя. За їхніми словами, Путін хоче, щоб НАТО визнала претензії, вимоги та передбачувану сферу впливу РФ, та неодноразово заявляв про намір Росії покласти край «гегемонії США». Путін переважно використовував засоби гібридної війни, щоб послабити Захід та його місце у світовому порядку перед вторгненням в Україну у 2014 році.

При цьому, на думку аналітиків, постійна риторика Кремля про ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційним майбутнім військовим потенціалом Росії в разі перемоги РФ в Україні створюють серйозну загрозу безпеці Заходу.

Як зауважили в Інституті вивчення війни, якби Росія могла захопити Україну, то вона «могла б розгорнути свої сили аж до кордону НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану».