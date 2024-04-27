Прикордонники затримали сімох ухилянтів та водія, який віз їх до Румунії

Чернівецькі прикордонники на ділянці відділу «Фальків» затримали сімох чоловіків, які на старому УАЗі намагалися втекти за кордон. Незаконне переправлення організував мешканець Чернівецької області. Вартість такої послуги становила від 6 до 9 тис. євро. У прес-службі Держприкордонслужби України у суботу, 27 квітня, розповіли, що знали про підготовку незаконної поїздки до Румунії.

«Під час затримання порушники намагались втекти, та їм це не вдалося. Прикордонники з'ясували, що семеро чоловіків, мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Харківської областей, домовились з місцевим жителем про те, що він доставить їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. За доставку організатор запросив з кожного від 6 до 9 тисяч євро», – повідомляють у ДПСУ.

Поліцейські затримали організатора незаконного перетину кордону. У ДПСУ зазначають, що за вчинене він відповідатиме за статтею 332 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до дев'яти років в'язниці. Стосовно чоловіків, які намагалися втекти за кордон, правоохоронці склали матеріали про адміністративне правопорушення.