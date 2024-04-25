Чоловіків затримали за 100 метрів від українсько-румунського кордону

Вночі 25 квітня військовослужбовці відділу «Тячів» затримали шістьох чоловіків за 100 метрів від кордону. Ухилянти збиралися перепливати Тису, щоб потрапити у Румунію.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, щоб бути непоміченими, чоловіки вирішили перепливати річку вночі. За допомогу кожен з них домовився сплатити переправникам від 6 тисяч доларів. Ухилянтів затримали.

«Чоловіки розповіли, що заздалегідь готувалися незаконно перетинати кордон. Для цього кожен з них підшукав помічників, які пообіцяли їм організувати безперешкодний та безпечний перетин державної межі. Дехто із затриманих навіть встиг заплатити переправникам за їхні послуги: двоє чоловіків віддали по 10 тисяч доларів США, ще двоє – 6 та 7 тисяч доларів США. Інші двоє домовилися заплатити 7 тисяч доларів США та 5 тисяч євро лише у випадку успішного перетинання кордону», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на затриманих склали адмінпротоколи. Правоохоронці встановлюють, хто був їхніми переправниками.