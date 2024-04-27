Громадяни Словаччини в обхід офіційного уряду зібрали на закупівлю снарядів для України вже майже 4 млн євро. Словаки не задоволені політикою уряду Роберта Фіцо, який не підтримує Україну зброєю.

Як свідчать дані сайту ініціативи громадян Словаччини, за 12 днів їм вдалося зібрати 3 873 032 євро. Гроші на снаряди для України пожертвували понад 60 тисяч донорів.

У описі збору вказано, що першою метою було зібрати 250 тисяч євро з подальшим сподіванням поступово вийти на 1 мільйон євро. Однак їхні очікування були перевершені.

«Уряд Чехії нещодавно запустив глобальну ініціативу щодо закупівлі необхідної амуніції для України. До нього вже приєдналося понад двадцять країн. На жаль, Словаччини серед них досі немає. Уряд Словацької Республіки та прем'єр-міністр Фіцо відмовилися приєднатися до ініціативи. Було б прикро, якби так і залишилося. Ми відмовляємося прийняти відмову в допомозі постраждалому війною сусіду», – сказано в описі ініціативи «Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми надсилаємо».

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.