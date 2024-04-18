Словаки вирішили підтримати чеську ініціативу зі збору коштів на закупівлю боєприпасів для України, зібравши лише за два дні понад 700 тис. євро. Про це у четвер, 18 квітня, з посиланням на Euractiv повідомляє NV.ua.

Як йдеться у повідомленні, чимало громадян Словаччини не поділяють рішення свого уряду не брати участь у чеській ініціативі закупівлі боєприпасів для України. Пояснюючи свою неучасть в ініціативі, до якої, до слова, приєдналися понад 20 країн, уряд Роберта Фіцо заяви, що конфлікт «не має військового вирішення» і що відправка зброї в «Україну лише продовжить війну».

Як пише видання, громадяни Словаччини вирішили «взяти справу у свої руки». Акцію зі збору грошей організували кілька громадськими організаціями за підтримки відомих діячів та активістів.

«Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати нашому сусідові. Доведімо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії, надавши державне фінансування на боєприпаси. Допоможімо Україні, попри наш проросійський уряд», – йдеться на сайті організаторів збору.

Акцію підтримав й майже 100-річний словацький партизан Отто Шимко, який був ув’язнений у нацистському таборі під час Другої світової війни, записавши відео на підтримку акції.

Зазначається, що при цьому урядовці не надто схвально ставляться до збору коштів, а деякі міністри заявили, що вона лише затягне війну.