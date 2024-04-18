В Словаччині за два дні зібрали понад 700 тис. євро на снаряди для України
Гроші збирають в рамках чеської ініціативи з допомоги Україні, попри офіційну позицію уряду країни
Словаки вирішили підтримати чеську ініціативу зі збору коштів на закупівлю боєприпасів для України, зібравши лише за два дні понад 700 тис. євро. Про це у четвер, 18 квітня, з посиланням на Euractiv повідомляє NV.ua.
Як йдеться у повідомленні, чимало громадян Словаччини не поділяють рішення свого уряду не брати участь у чеській ініціативі закупівлі боєприпасів для України. Пояснюючи свою неучасть в ініціативі, до якої, до слова, приєдналися понад 20 країн, уряд Роберта Фіцо заяви, що конфлікт «не має військового вирішення» і що відправка зброї в «Україну лише продовжить війну».
Як пише видання, громадяни Словаччини вирішили «взяти справу у свої руки». Акцію зі збору грошей організували кілька громадськими організаціями за підтримки відомих діячів та активістів.
«Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати нашому сусідові. Доведімо, що Словаччина не боягуз і стоїть на правильному боці історії, надавши державне фінансування на боєприпаси. Допоможімо Україні, попри наш проросійський уряд», – йдеться на сайті організаторів збору.
Акцію підтримав й майже 100-річний словацький партизан Отто Шимко, який був ув’язнений у нацистському таборі під час Другої світової війни, записавши відео на підтримку акції.
Зазначається, що при цьому урядовці не надто схвально ставляться до збору коштів, а деякі міністри заявили, що вона лише затягне війну.