Уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на майже 295 млн євро). Про це 17 квітня повідомило міністерство оборони Данії.

Кошти з нового пакету залучать, з-поміж іншого, в оборонну промисловість України для придбання та безоплатної передачі зброї та боєприпасів, безпілотних літальних апаратів та виробництва ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також на значну допомогу в морській сфері.

Загальна вартість пакета становить приблизно 2,2 млрд данських крон (295 млн євро), із яких 200 млн крон (28,5 млн євро) підуть безпосередньо в інвестування українського ОПК.

«У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозуміло, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою», – сказав міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Глава міноборони Данії відзначив, що прямі інвестиції в українську ОПК – це нова ініціатива, яка, як він сподівається, може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Пакет також передбачає укладення низки різних угод із союзниками щодо закупівель і пожертв для України від оборонної промисловості західних країн, а також спільних пожертвувань. Частину зброї постачатимуть данські компанії. Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на загальну суму в 41,4 млрд данських крон (5,5 млрд євро) на 2022-2028 роки.