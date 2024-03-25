Україна і Данія підписали меморандум про співпрацю щодо оборонних закупівель

ДП «Агенція оборонних закупівель» Міноборони України та Організація закупівель і логістики Міноборони Данії (DALO) підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в оборонних закупівлях. Про це 25 березня повідомила прес-служба Міноборони.

«Ми щиро вдячні нашим партнерам із Данії за стійку підтримку України. Ця подія – це ще один важливий крок у поглибленні нашої співпраці у постачанні Збройним Силам України сучасного озброєння та військової техніки», – наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У межах меморандуму «Агенція оборонних закупівель» та Організація закупівель і логістики Міністерства оборони Данії домовились про обмін досвідом та співпрацю у сфері закупівель озброєння на зовнішніх ринках.

Як зауважила директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова, закупівлі сучасного озброєння у співпраці з міжнародними партнерами є одним із ключових фокусів агенції.

«І ми переконані, що посилення взаємодії з Організацією закупівель і логістики Міністерства оборони Данії сприятиме укладанню нових контрактів та модернізації наших Збройних сил», – підкреслила вона.

За інформацією прес-служби, у заході взяли участь заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, директор «Агенції оборонних закупівель» Марина Безрукова, а також командувач DALO, генерал-лейтенант Кім Йоргенсен.