Після цього українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції

Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських пілотів, які пройшли курс базової підготовки для керування західними винищувачами. Відповідне фото прес-служба Міністерства оборони Великої Британії опублікувала в соцмережі Х.

«Перші українські пілоти, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом Королівських повітряних сил закінчили навчання», – розповіли у британському міністерстві.

Як зазначили у відомстві, після цього українські пілоти перейдуть до наступного етапу підготовки у Франції.

Інформацію підтвердили в українському Генштабі.

«10 пілотів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії та колись стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від російських військ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні британці повідомили, що 10 пілотів, майже повна ескадрилья українських пілотів, пройшли базовий курс підготовки для польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії: вони опанували базову льотну, наземну школу та мовну підготовку. Тепер група пілотів перейде до поглибленої льотної підготовки, яку проводять ВПС Франції, перш ніж навчитися керувати винищувачами F-16.