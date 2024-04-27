Наслідки ДТП 26 квітня поблизу Городка на Львіщині

Поблизу міста Городок Львівського району, на автодорозі «Львів-Шегині», 26 квітня о 21:20 сталася потрійна ДТП. Автомобіль BMW 320d, за кермом якого був 24-річний львів'янин, зіткнувся з Volkswagen Arteon під керуванням 26-річного жителя Мостиськ Яворівського району. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що після цього BMW 320d виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen Caddy.

«Автомобілем Volkswagen Caddy керувала 39-річна мешканка одного з сіл Яворівського району. Внаслідок ДТП водії отримали тілесні ушкодження та потрапили до медичного закладу», – повідомили у поліції.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.