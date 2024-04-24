Автомобіль Skoda Octavia після ДТП у місті Сколе на Стрийщині

Сколівський районний суд звільнив від покарання за смертельне ДТП Романа Чепу, призначивши три роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений 2022 року був за кермом Skoda Octavia, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинув 30-річний пасажир авто.

За матеріалами справи, аварія сталася 5 вересня 2022 року, приблизно о 1:55, на вулиці Князя Святослава у Сколе. Роман Чепа не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі дороги й перекинувся у кювет. Від отриманих травм пасажир Skoda Octavia загинув на місці.

Під час судових засідань Роман Чепа повністю визнав свою провину, розкаявся і просив суворо його не карати. Дружина загиблого у ДТП зазначила, що не має претензій до обвинуваченого. Однак інші родичі чоловіка не примирилися з Романом Чепою і просили суд позбавити його волі.

Суддя Андрій Брона визнав Романа Чепу винним у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до смерті (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Обвинувачений має сплатити майже 5 тис. грн за судові витрати. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.