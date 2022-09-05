У Сколе авто Škoda Octavia злетіло у кювет, є загиблий
Тіло 30-річного загиблого з понівеченого авто діставали рятувальники
Вранці у понеділок, 5 вересня, у Сколе водій легкового авто Škoda Octavia не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок ДТП загинув 30-річний пасажир.
Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія трапилась близько 04:00 на вул. Князя Святослава у Сколе. Відомо, що водій Škoda Octavia не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Тіло загиблого пасажира було затиснене деформованими конструкціями авто, його деблоковували рятувальники
Унаслідок ДТП 30-річний пасажир автомобіля загинув, а 27-річний водій із травмами різного ступеня важкості госпіталізований в Стрийську центральну районну лікарню.
Тіло загиблого пасажира було затиснене деформованими конструкціями автомобіля. Тож рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту проводили роботи по деблокуванню тіла з автомобіля.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
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