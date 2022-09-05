Вранці у понеділок, 5 вересня, у Сколе водій легкового авто Škoda Octavia не впорався з керуванням та злетів у кювет. Унаслідок ДТП загинув 30-річний пасажир.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, аварія трапилась близько 04:00 на вул. Князя Святослава у Сколе. Відомо, що водій Škoda Octavia не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Тіло загиблого пасажира було затиснене деформованими конструкціями авто, його деблоковували рятувальники

Унаслідок ДТП 30-річний пасажир автомобіля загинув, а 27-річний водій із травмами різного ступеня важкості госпіталізований в Стрийську центральну районну лікарню.

Тіло загиблого пасажира було затиснене деформованими конструкціями автомобіля. Тож рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту проводили роботи по деблокуванню тіла з автомобіля.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.