Самбірський районний суд призначив 9 років позбавлення волі 19-річному студенту за смертельну ДТП. Володимир Пацула у нетверезому стані сів за кермо батьківського мікроавтобуса та вчинив ДТП з двома загиблими. Родичі загиблих відсудили у юнака 1,7 млн моральної компенсації.

ДТП трапилась 6 червня 2021 року біля села Бабина на трасі Львів–Самбір–Ужгород. 18-річний студент коледжу Володимир Пацула, керуючи мікроавтобусом Volkswagen Transporter, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ- 21093.

Внаслідок ДТП загинув 20-річний водій ВАЗу та його 16-річний пасажир. Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років отримали травми різного ступеню. Також травми отримав один пасажир ВАЗу. Як з'ясували поліцейські, Володимир Пацула не мав водійського посвідчення та сів за кермо у нетверезому стані.

Під час судового засідання 25 серпня 2022 року Володимир Пацула розповів, що у день ДТП з дозволу батька взяв його мікроавтобус, щоб помити та заправити. А перед тим, як взяти автомобіль, Володимир Пацула відпочивав з друзями біля ставка.

«Перед тим на ставку в с. Бірчиці Самбірського району разом з друзями смажили шашлики та розпивали спиртні напої. Потім вирішили поїхати в с. Луки Самбірського району на козацькі фестини, для чого необхідно було заправити транспортний засіб», – цитуються покази Пацули у судовому вироку.

За словами юнака, заправивши машину на АЗС, він виїхав на трасу і їхав у сторону Львова. У цей момент в салоні його машини було троє друзів.

«На дільниці дороги побачив автомобіль, що рухався в попутньому йому напрямку. Не переконався у безпечності обгону і не встиг завершити маневр обгону. Під час обгону здалека побачив зустрічний транспорт на ближньому світлі фар. Швидкості зустрічного транспорту не знав. Зрівнявся з автомобілем і не зміг закінчити маневр. Застосував екстренне гальмування на зустрічній полосі. Втратив свідомість», – розповів Володимир Пацула.

Під час судового засідання друзі Володимира Пацули, які постраждали у ДТП, заявили, що не мають до нього претензій і просили суворо його не карати. Натомість родичі загиблих в аварії водія та 16-річного пасажира ВАЗу попросили суд про суворе покарання для винуватця ДТП та подали цивільні позови про відшкодування їм компенсації. Про жорстке покарання для Володимира Пацули попросив і другий пасажир автомобіля ВАЗ, який отримав травми ніг і досі продовжує лікування.

Суддя Ганна Карнасевич, яка розглядала цю справу, визнала Володимира Пацулу винним у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Вона призначила йому 9 років ув'язнення. Окрім того, суд задовольнив цивільні дозволи родичів загиблих у ДТП і зобов'язав Володимира Пацулу сплатити їм моральну компенсацію на загальну суму 1,7 млн грн.

Цей вирок ще не набрав законної сили, бо не минуло 30 днів з моменту його оголошення, передбачені на подання апеляції.