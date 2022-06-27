У селищі Шацьк на Волині 36-річний п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку. Аварія сталась вночі, близько 23:00. Чоловіка затримали, йому загрожує до десяти років тюрми.

Аварія сталась вночі в суботу, 25 червня, але відомо про неї стало аж в понеділок, 27 червня, після повідомлення прес-служби поліції Волині.

Близько 23:00 36-річний водій автомобіля Volkswagen Tiguan, який їхав вулицею Шевченка у селищі Шацьк, наїхав на 11-річну дівчинку. Травми виявились настільки важкими, що врятувати дитину не вдалося, вона загинула на місці.

Згідно з результатами медогляду, у момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). У разі доведення вини йому загрожує до десяти років тюрми.

Минулої суботи близько 23:00 години по вулиці Шевченка у смт Шацьк 36-річний водій автомобіля «VOLKSVAGEN TIGUAN» здійснив наїзд на 11-річну дівчину. Дитина від отриманих травм загинула.