Шацький районний суд Волинської області виніс вирок Валерію Оксентюку, який вчинив смертельну ДТП у нетверезому стані. Чоловік збив 11-річну дівчинку в Шацьку, яка отримала несумісні із життям травми. Винуватцю ДТП призначили два роки обмеження волі із забороною керувати авто п’ять років.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, аварія трапилась пізно ввечері 25 червня у селищі Шацьк. Валерій Оксентюк керував авто Volkswagen Tiguan у нетверезому стані, перевищив допустиму швидкість, був неуважним та наїхав на 11-річну дівчинку, яка їхала на скейті у попутному напрямку. Дівчинка отримала травми несумісні із життям.

З матеріалів справи відомо, що у Валерія Оксентюка виявили 1,78 проміле алкоголю (при допустимій нормі у 0,2 проміле). У суді обвинувачений визнав свою провину у вчиненні смертельної ДТП. Валерій Оксентюк заявив, що засуджує свою поведінку та відшкодував матері загиблої завдану шкоду. Матір дівчинки у суді зазначила, що вибачила обвинуваченого та просила його суворо не карати.

Справу розглянула суддя Наталія Стрілець, яка дослідила усі матеріали та визнала водія винним у вчиненні смертельної ДТП у нетверезому стані. Йому призначили два роки обмеження волі із забороною керувати авто п’ять років. Вирок ще можна оскаржити.