Внаслідок ДТП двоє людей загинули, ще четверо отримали травми

На Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля двоє людей загинули, ще четверо отримали травми. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 6 червня, близько 22:00 у с. Бабина біля Самбора. На автодорозі Львів – Самбір – Ужгород зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і легковий автомобіль ВАЗ-2109. Внаслідок зіткнення загинули водій та пасажир «Лади», ще четверо осіб отримали травми.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль ВАЗ-2109, яким керував 20-річний місцевий житель та мікроавтобус Volkswagen Transporter під керуванням мешканця Самбірщини віком 18 років. Внаслідок зіткнення водій «Лади» загинув на місці події, а його 16-річний пасажир від отриманих травм помер у лікарні», – повідомили у поліції.

Фото поліції

Водій та троє пасажирів Volkswagen віком 17, 18 та 28 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліція проводить розслідування та встановлює обставини події.